Monastir, interviene la sindaca Paola Ugas riguardo i furti avvenuti ieri in paese: “Manteniamo la calma, restiamo uniti e affrontiamo insieme questa emergenza, affiancati da chi ha il compito di farlo.

Lo abbiamo sempre detto: la comunità di Monastir non può essere lasciata sola”. “Gli ultimi sbarchi hanno alterato un equilibrio già delicato, rendendo necessario rafforzare ulteriormente il controllo”: una richiesta, insomma, al fine di garantire la sicurezza di tutti.

“I fatti accaduti a Monastir, in particolare nella giornata di Ferragosto, ci portano a condividere alcune riflessioni con tutti i cittadini, comprensibilmente preoccupati per l’inasprirsi delle tensioni.

Come Amministrazione, ribadiamo che sulla sicurezza non possiamo abbassare la guardia. E’ la condizione fondamentale per vivere e lavorare serenamente nel nostro paese.

Ringraziamo le forze dell’ordine per la prontezza e l’efficacia con cui hanno ristabilito l’ordine, e i cittadini che, con grande senso di responsabilità, hanno segnalato le situazioni di reato. Denunciare ci da la forza di chiedere più controlli. Ed è sin dai primi giorni del nostro mandato che chiediamo più controlli.

Il primo incontro con la Prefettura si è tenuto il 18 giugno, seguito da altri nelle settimane successive. Siamo certi che tutti abbiano notato l’intensificazione della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, sia nelle ore serali che diurne, fondamentali in paricolar modo in queste circostanze come il contatto costante con la Questura.

Tuttavia, gli ultimi sbarchi hanno alterato un equilibrio già delicato, rendendo necessario rafforzare ulteriormente il controllo.

È importante che ogni iniziativa sia coordinata con le forze dell’ordine, al fine di rendere più efficaci le azioni finora intraprese”.