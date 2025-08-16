Il giovane, da una prima ricostruzione, stava andando al lavoro sotto una pioggia in quel momento particolarmente fitta: ha perso il controllo del mezzo ed è volato fuori strada: è stato un automobilista di passaggio verso le 18 a notare il mezzo e poi il ragazzo, riverso a terra e incosciente. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 che hanno trasportato al Brotzu il centauro in gravi condizioni.