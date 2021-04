Virus, Truzzu: “Un terzo dei cagliaritani vaccinati entro due mesi, speriamo di immunizzare tutti in 6 mesi”

La visita del generale Figliuolo a Cagliari non può, ovviamente, passare inosservata al sindaco Paolo Truzzu, presente alla Fiera durante la visita e l’inaugurazione del secondo hub vaccinale. In città i contagi sono in aumento, e la speranza principale sono i vaccini. Truzzu, sui contagi in aumento, nota che “lo sono ovunque, è normale che capiti anche nella città più grande della Sardegna. È importante il nuovo hub vaccinale, ci servirà soprattutto in questa prima fase per la seconda dose del vaccino, senza interrompere il flusso della prima e consentire di mantenere quel numero di vaccinazioni che girano tra le mille e le 1500 al giorno”. Così, “in due mesi potremo vaccinare più di un terzo dei cittadini, è un dato importante”. Dunque, facendo un due più due, in sei mesi l’obbiettivo è quello di una Cagliari immunizzata? “Spero in meno di sei mesi. I numeri sono in costante aumento, anche per i prossimi giorni”, osserva il sindaco. Insomma, la speranza ora è che le dosi arrivino, e in dose massiccia.

“La Regione vaccina 6mila persona al giorno, subito dopo Pasqua saliranno a novemila per arrivare a quindicimila entro fine mese. È chiaro che quindicimila vaccinati al giorno significa fare tra i 350mila e i 400mila vaccini al mese, almeno come prima dose. E abbiamo già duecentomila vaccinati, quindi dovremmo riuscire ad avere quasi la metà della popolazione vaccinata con la prima dose”. Roma permettendo, ovviamente.