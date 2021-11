Virus, salgono i ricoveri e la Sardegna piange una nuova vittima: la lotta al Covid non è finita

Più letti occupati negli ospedali, con un aumento ormai costante da giorni, nessun nuovo guarito e una vittima, un uomo di ottantaquattro anni residente nel Sud dell’Isola. Sono questi gli ultimi dati del Covid in Sardegna, che fotografano una situazione non totalmente tranquilla nonostante le vaccinazioni. Certo, i numeri sono ben distanti da quelli, preoccupanti, di sei mesi fa. Ma il segnale è uno, principalmente: vietato abbassare la guardia. New ultime 24 ore, infatti, si registrano oggi 21 ulteriori casi confermati di positività al virus sulla base di 675 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1883 test.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 44 ( 2 in più di ieri). 1289 sono i casi di isolamento domiciliare (lo stesso numero di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 84 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna.