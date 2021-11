A Selargius con la pioggia spuntano i gamberi killer: “Arrivano sin dentro casa”

Il gambero killer ricompare a Selargius. Il crostaceo originario della Louisiana (conosciuto come gambero rosso) e tristemente noto per essere una minaccia per gli ecosistemi, visto che mangia praticamente tutte le specie di pesci e riesce a sopravvivere anche in paludi, canali e stagni, è stato avvistato in diverse zone della città. Sulla pagina Fb del gruppo “Selargius” ci sono già tante foto. La segnalazione fatta da Francesco M. In via Manin ha portato al classico “effetto cascata”. Chi ha visto il gambero nelle ultime ore o negli ultimi giorni ha pubblicato le foto fatte con gli smartphone.

Avvistamenti sicuri in via Milazzo e via Venezia, anche nei giardini di alcune abitazioni.