Non si fermano all’alt dei carabinieri e tentano la fuga in auto per le vie della città, ma vengono raggiunti e bloccati dopo un inseguimento. Due giovani, un 28enne di Cagliari e un 21enne di Monserrato, sono stati arrestati nella notte con le accuse di fuga pericolosa all’alt e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto intorno alle 3.30 nella centrale via Sonnino, dove i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Cagliari erano impegnati in un posto di controllo. Alla richiesta di fermarsi, il conducente di un crossover ha accelerato, dando il via a un inseguimento durato alcuni minuti e conclusosi con il blocco del veicolo.

Il 28enne, che si trovava alla guida, è stato fermato dai militari, mentre il passeggero, un 21enne, ha tentato di sottrarsi al controllo spintonando i carabinieri, prima di essere immobilizzato.