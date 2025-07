Per il secondo giorno consecutivo il mal tempo, durante il pomeriggio di ieri, ha preso il sopravvento sull’afa e il gran caldo che stanno caratterizzando l’inizio dell’estate: perturbazioni ampiamente preannunciate dagli esperti, concentrate in piccole porzioni di territorio prese a schiaffi dalla furia della natura. Sono immagini impressionanti quelle che girano sul web: il cielo che diventa nero, pioggia, grandine e raffiche di vento che in pochi istanti fanno volare in aria di tutto.

Danni ingenti alle coltivazioni, a Silius anche le vigne sono state pesantemente colpite dalla grandine; a Senorbì, invece, per strada diversi rami spezzati dal vento sono stati ripresi dagli abitanti.

E nel resto dell’isola, non interessata dai fenomeni temporaleschi, i tuoni hanno fatto da sottofondo senza dar tregua al grande caldo. Non solo: a Serramanna, per esempio, una violenta pioggia si è abbattuta solo in alcune vie del centro abitato, spiazzando i residenti che, meravigliati, hanno assistito all’insolito fenomeno.