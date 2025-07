La tentata rapina è avvenuta la notte scorsa, i malintenzionati si sono introdotti, secondo una prima ricostruzione dei fatti, dalla parte posteriore del supermercato situato nella zona industriale della città. Hanno tentato di far esplodere la cassaforte non prima di aver circondato l’esterno con chiodi e catene in modo tale da rallentare l’intervento degli addetti alla sicurezza. Il colpo, nonostante l’esplosivo, non sarebbe, però, andato a buon fine. Sul caso indagano i carabinieri, oggi il discount è chiuso.