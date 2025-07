La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari ha ricevuto, intorno alle 6, una richiesta di soccorso per un incendio all’interno di un’abitazione a Portoscuso. Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento di Carbonia.

Le fiamme si sono sviluppate in una camera da letto posta al primo piano della struttura. Non si esclude che le cause siano di natura elettrica.

Un uomo anziano di circa 90 anni e suo figlio, persona con disabilità, sono stati trasportati all’ospedale dal Servizio Sanitario Regionale per accertamenti, a seguito della probabile inalazione di fumo. Entrambi sono apparsi in buone condizioni generali.