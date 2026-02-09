Una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza ha attivato, nella serata di ieri, l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile presso un’abitazione cittadina, dove era stata segnalata una violenta aggressione in corso tra due familiari conviventi. Immediatamente intervenuti sul posto, i Carabinieri della Radiomobile di Cagliari sono riusciti e bloccare un 49enne disoccupato del luogo, già noto alle Forze di Polizia, sorpreso mentre inveiva e proferiva gravi minacce all’indirizzo del fratello.

I successivi accertamenti hanno permesso di far emergere un quadro di disagio che si sarebbe protratto per diversi anni: la vittima sarebbe stata infatti sistematicamente sottoposta a vessazioni consistite in percosse, intimidazioni e ripetuti episodi di danneggiamento delle suppellettili di casa. L’ultimo episodio, scaturito per futili motivi, avrebbe visto l’uomo arrivare ad impugnare un coltello da cucina per minacciare il congiunto, spingendolo a richiedere l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine per scongiurare conseguenze più gravi.

Ricostruita la vicenda l’uomo è stato accompagnato in caserma prima di essere trasferito presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.