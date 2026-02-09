​Dopo i ritardi causati da una lunga serie di peripezie anche burocratiche, ci ha pensato il meteo avverso a ritardare il completamento dell’opera.

“La fine dei lavori prevista è fissata per la fine di aprile, e stiamo facendo tutto il possibile per rispettare il cronoprogramma.

Le recenti e continue allerte meteo e le forti piogge non stanno facilitando le operazioni. A seguito di un tavolo tecnico con la Direzione Lavori e i nostri uffici comunali, è emersa una criticità legata alla natura del terreno, che è di tipo argilloso.

Per poter procedere in sicurezza con la posa dei sottoservizi e, successivamente, con gli asfalti, il terreno deve essere solido e asciutto. Attualmente, il fango rende difficile la viabilità dei mezzi pesanti all’interno del cantiere, rallentando alcune fasi cruciali”.

Solo ancora un pò di pazienza, insomma, “la nostra priorità è consegnare un’opera fatta a regola d’arte che duri nel tempo. Monitoriamo la situazione quotidianamente, sperando che il meteo ci conceda una tregua per permettere al terreno di stabilizzarsi e alle macchine di tornare a pieno regime”.