Ai domiciliari non si fa trovare in casa: 44enne denunciato a Carbonia.

Ieri a Carbonia, al termine di alcuni accertamenti investigativi, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 44enne del luogo, disoccupato, positivo in banca dati delle forze di polizia, indiziato del reato di evasione. L’uomo, in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio, così come disposto con un’ordinanza del Tribunale di Cagliari, durante un controllo avvenuto alle 19.20 di ieri, non è stato rintracciato all’interno della propria abitazione. Ha dunque abusato del beneficio concessogli di poter scontare la propria pena in abitazione piuttosto che in regime carcerario. Si attendono provvedimenti dell’autorità giudiziaria.