Villaspeciosa in festa per il nuovo campo da padel immerso nella natura: “È costato 54mila euro”

Il padel sempre più protagonista a Villaspeciosa. Dopo mesi di lavori, è terminata la costruzione del nuovo campo in via Dessì. Un campo circondato dal verde e immerso nella natura: lecci, sugherete, carrubi e ulivi a pochi metri dalle pareti in plastica del campo. L’annuncio arriva dal sindaco Gianluca Melis: “Tutta l’opera è costata 54mila euro. Siamo pronti, mercoledì prossimo, 18 maggio, si parte con il padel e con l’inaugurazione del campo di Villaspeciosa. Il taglio del nastro sarà alle 19″. E saranno tanti gli speciosesi presenti, pronti a giocare e destreggiarsi con uno sport che è ancora sulla cresta dell’onda. E non ai tratta dell’unica novità in paese.

“Stiamo predisponendo gli atti per il completamento della riqualificazione della zona via Dessì e via La Marmora, avremo tra pochissimo un’altra area verde di relax per adulti, bambini e sportivi”.