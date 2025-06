Brutto incidente sulla Ss 196 a Villasor. Una macchina, per cause ancora da accertare, è uscita fuoristrada e si è ribaltata. Presenti i vigili del fuoco di Sanluri per la messa in sicurezza del mezzo e il personale del 118 che ha prestato le prime cure al conducente. L’ uomo, 55 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Trinità Cagliari.