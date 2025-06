Nuova vita per tanti piccoli amici a 4 zampe cresciuti a Santu Lianu e ora in attesa di adozione dietro le sbarre del canile. Una nuova possibilità, una nuova occasione per vivere serenamente, finalmente circondati dall’affetto di una famiglia, per 60 dei 200 cani presi in gestione dal Comune nello scorso Autunno dopo aver vissuto tutti insieme nello stabile del litorale quartese sottoposto a sfratto esecutivo. Il passato è ormai alle spalle, ma una vita in canile difficilmente può garantire quel riscatto che ogni essere senziente merita. Il calore di una famiglia, di spazi adeguati dove essere liberi, di nuovi luoghi da scoprire ed esplorare diventano ora desideri realizzabili per i cagnolini di Santu Lianu, quanto meno per quelli che in questi mesi di custodia nei canili hanno fornito garanzie di carattere sanitario e caratteriale tali da poter sbloccare l’adozione. “L’impegno del Comune di Quartu è stato massimo, ma ora per queste creature sfortunate di media e piccola taglia, che finora hanno vissuto in condizioni di precarietà assoluta, c’è un raggio di luce all’orizzonte – annuncia il Vice Sindaco e Assessore all’Ambiente Tore Sanna -. E l’auspicio è che possa prendere avvio una catena di solidarietà capace di coinvolgere i cittadini quartesi per poi allargarsi, a macchia dolio, nell’area vasta e, perché no, anche nel resto dell’Isola”. Con la stessa sensibilità si procederà per l’adozione vera e propria, una volta preso atto della volontà della famiglia. I cani possono infatti essere pre-visionati sul sito del canile Shardana – selezionando I nostri ospiti / Quartu Sant’Elena abitazione comunale Bacca Mandra 1 -, che gestisce per conto del Comune i randagi trovati nel territorio quartese, compresi quelli che hanno vissuto nel ricovero abusivo di Santu Lianu; conseguentemente al contatto diretto e alla richiesta formale di adozione del cane – sono tutti dotati di microchip e iscritti all’anagrafe canina -, l’Amministrazione può comunicarlo al giudice per procedere con il dissequestro. Un iter si conclude subito, definendo quindi l’affidamento definitivo.

I cittadini interessati a conoscere i cagnolini, nelle more di un’adozione, possono contattare direttamente il canile Shardana chiamando al numero di rete fissa 070 581413. Adottare un animale comporta impegno e tante responsabilità, ma c’è anche l’altro lato della medaglia, con tanti pro, non solo per il calore e l’affetto che sanno ricambiare. Un coinquilino peloso, infatti, garantisce tanti benefici per la salute umana, quali il miglioramento dell’umore e la possibilità di combattere stress e ansia. E rappresenta un ottimo esempio per tante altre famiglie che ancora non hanno preso la decisione di prenderne uno in carico.