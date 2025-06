Capoterra – Aumento del 3% della tari, tariffe più alte ma non per tutti: ampia la fascia di popolazione che godrà di uno sconto in base alla soglia Isee. La minoranza in aula attacca, “vessano ulteriormente i cittadini con un nuovo balzello” e il sindaco risponde: “Facile propaganda di opposizione” e punta il dito anche contro la Regione che ha “regalato” 9 milioni per poter ridurre l’aumento di Cagliari, “a una città che invece farebbe bene a far funzionare il servizio dei rifiuti e le spese di un Comune”.

Scontro in aula per la questione della Tari, ci sarà un aumento ma “solo del 3% imposto da Arera” che riguarderà i redditi più alti mentre si amplierà la platea dei benefiari che godono di uno sconto che, in sintesi, garantirà sostanzialmente una bolletta invariata. Niente da fare per l’opposizione, però, che non vota a favore delle nuove regole e si scaglia contro l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau: “Una maggioranza che naviga a vista, una giunta confusa e priva di iniziative a tutela delle famiglie meno abbienti” esprime Silvano Corda. “Capoterra merita serietà, non propaganda e non un conto più salato da pagare” aggiunge Stefano Piano.

La maggioranza respinge le accuse e ribatte sottolineando che gli aumenti più incisivi erano stati applicati dalle precedenti amministrazioni guidate da chi ora siede sui banchi dell’opposizione e il sindaco Beniamino Garau anticipa la pubblicazione degli atti che confermano l’incremento ereditato. “Questo 3%” approvato ieri viene definito “irrisorio” poiché verrà applicato ai redditi alti ma non alla maggior parte delle utenze. “In certi comuni l’aumento è arrivato anche al 20%” sottolinea Garau, soddisfatto per aver scongiurato questa prospettiva alla cittadina che amministra.