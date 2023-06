Villasor, i ladri svaligiano la casa di una giovane coppia: “Non abbiamo più nulla”

La loro abitazione, nella quale vivono da sette anni a Villasor, è quasi vuota da ormai un giorno. C’è la tv, qualche mobile e qualche oggetto. Nient’altro. I ladri che hanno svaligiato l’appartamento, in via Milano, di una giovane coppia hanno fatto razzia di tutto ciò che potevano. Simon Luca Atzeni, Oss di 25 anni, e la compagna Martina Marongiu, di ventisette, commessa, hanno ancora gli occhi per piangere e la bocca per urlare tutta la loro rabbia. I danni sono ingenti: “Tra orologi, collane, vari gioielli, parure, una valigia piena di abbigliamento della mia compagna e un set di coltelli di marca e costosi si parla di almeno settemila euro”, racconta a Casteddu Online il giovane operatore socio sanitario. “Abbiamo fatto la denuncia ai carabinieri, ci hanno detto di attendere le loro indagini”. I due sono spesso fuori casa per motivi di lavoro: “Anche ieri, e i malviventi sono andati a colpo sicuro, entrando in azione tra le dieci e le undici del mattino”.

La precisione oraria si ha grazie alla testimonianza dei vicini: “Hanno sentito il nostro cagnolino abbaiare forte, non lo fa mai. Non abbiamo più nulla, ci hanno lasciato solo la tv. Al ladro o ai ladri dico che sono dei meschini, io e la mia compagna ci siamo sudati col lavoro tutto quello che hanno rubato”. E naturalmente c’è spazio anche per un appello: “Chiunque abbia visto qualcosa o abbia informazioni utili chiami i carabinieri”.