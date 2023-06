Uccide la compagna e tenta di ammazzarsi, la sarda Floriana Floris vittima dell’ennesimo femminicidio

Floriana Floris, donna di origini sarde, è l’ennesima vittima di femminicidio. Da due anni si era trasferita da Milano ad Asti ed è stata ammazzata a coltellate dal compagno Paolo Riccone, che ha vegliato il corpo per due giorni. Poi l’allarme dei vicini e l’arrivo dei carabinieri. Come riporta il nostro giornale partner Il Giorno, nella tarda mattinata di ieri, il cadavere della donna è stato trovato nell’abitazione della coppia: a ucciderla a coltellate sarebbe stato proprio il compagno, che era accanto al corpo e che avrebbe tentato il suicidio tagliandosi le vene dei polsi. L’uomo, soccorso e trasportato in ospedale, dov’è tuttora piantonato, in arresto per omicidio, anche se lui avrebbe detto di aver trovato la donna già morta.

Il killer avrebbe agito due giorni fa, le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Asti, coordinati dal tenente colonnello Vittorio Balbo e dal tenente Armando Laviola, che ora dovranno chiarire con esattezza l’accaduto e individuare il movente dell’ennesimo presunto femminicidio. Certezze sul giorno del decesso arriveranno soltanto dall’autopsia, già disposta dalla Procura di Alessandria. La donna, 49 anni, lascia una figlia.