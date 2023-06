Atti persecutori, divieto di dimora per un giovane a Guspini.

I carabinieri di Guspini hanno dato seguito ad un’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Cagliari, che dispone un divieto di dimora, quale aggravamento della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, una donna del luogo. La misura è stata notificata a un 36enne di Guspini, già denunciato in passato per atti persecutori. Gli era stato anche applicato un braccialetto elettronico, quale strumento di segnalazione di eventuali inadempienze alle prescrizioni del magistrato. Non potendo accedere al paese di Guspini, l’uomo ha eletto domicilio presso un’azienda agricola di Arbus e anche lì verrà controllato con l’utilizzo dello stesso strumento telematico. È evidente che ulteriori inosservanze della misura disposta potrebbero condurre in breve a disposizioni ancora più restrittive, sino alla carcerazione.