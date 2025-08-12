Paura nel pomeriggio lungo la strada provinciale 17, in territorio di Villasimius, dove un’autovettura è uscita di strada al chilometro 35, finendo nel greto del rio Foxi dopo aver divelto la barriera di protezione. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, in servizio presso il distaccamento stagionale di Castiadas, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Il conducente dell’auto, un 56enne, è stato soccorso dal personale medico giunto sul posto, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono al momento note. Potrebbe aver avuto un colpo di sonno o un malore.