È al momento un mistero la morte della giovane triestina Giulia Bonin, ritrovata senza vita in un burrone sul Monte Grisa. La 25enne era scomparsa da casa nella giornata di domenica. Stando ad una prima ricostruzione, Giulia sarebbe precipitata dalla ‘vedetta Italia’, per poi finire nel burrone dove è stata ritrovata dal Soccorsi Alpino di Trieste.

Su ciò che è accaduto a Giulia negli ultimi due giorni di vita, c’è ancora molto da scoprire. Le ricerche di sono concentrate sin dal primo momento nella zona dove poi la 25enne è stata ritrovata la notte scorsa poiché la frequenta spesso. Nei prossimi giorni saranno effettuati gli accertamenti di rito sul corpo della ragazza per accertare le cause del decesso.

Foto del nostri partner QN