Iglesias, 30 millimetri di pioggia caduti in pochi minuti e intere strade della città sono finite sott’acqua, la disperazione dei cittadini: “Siamo stanchi di inviare segnalazioni, purtroppo questo succede sempre, anche con meno pioggia”.

Grandine, vento, acqua a catinelle hanno caratterizzato il pomeriggio di Iglesias, una bomba d’acqua che ha paralizzato mezza città creando non pochi disagi ai residenti. A Serra Perdosa è stata registrata una delle situazioni più critiche, con macchine per metà sommerse e scantinati allagati. Una situazione che si verificherebbe anche con temporali di minor intensità e che i cittadini hanno più volte segnalato al fine di risolvere la problematica. “Cosa dobbiamo fare noi in questa via? Siamo stanchi di inviare segnalazioni” spiega una cittadina. “Chi pagherà tutti i danni alle macchine? Una è sotto la pianta che è caduta”.