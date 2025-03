Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della stazione di Villasimius hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora, sorpreso mentre tentava un furto aggravato ai danni di un supermercato.

L’intervento dei militari è scattato dopo una segnalazione per furto in atto giunta al numero unico di emergenza 112. L’uomo, dopo aver prelevato diversi prodotti dagli scaffali del punto vendita di via Raffaello, ha cercato di fuggire nelle strade vicine. Tuttavia, la sua corsa è stata interrotta dai carabinieri, che lo hanno individuato e fermato poco distante dal luogo del reato. La refurtiva, il cui valore è in fase di quantificazione, è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Già gravato da precedenti specifici, l’arrestato è stato condotto in caserma per le formalità di rito e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. L’udienza per direttissima è prevista per la mattinata odierna.