Quartu Sant’Elena, atto vandalico ai danni dell’ambulanza della Divinae Misericordiae, gomma squarciata prima di effettuare un intervento: presentata “formale denuncia alle Forze dell’Ordine che si sono già attivate per gli accertamenti del caso”. Il fatto è accaduto ieri, “dopo il rientro da un intervento alle ore 6:30 circa, dovendo nuovamente intervenire alle ore 07:48 andando verso l’ambulanza parcheggiata, i soccorritori sono stati informati da un passante che una ruota dell’ambulanza era “a terra” e si è constatato lo squarcio” ha spiegato il presidente Tore Cappai. Non solo: “Siamo venuti a conoscenza che tra le 6:30 e le 7:00 un tizio – che indossava una divisa rossa – è stato visto aggirarsi, con fare sospetto e furtivo, nel pressi dell’ambulanza in sosta nello stallo assegnato.

Tutto ciò è stato riferito con una formale denuncia alle Forze dell’Ordine”.