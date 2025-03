Tazenda, nuovo tour e nuova voce, al gruppo sardo si aggiunge Serena Carta Mantilla, 34 anni, che affiancherà Massimo Cossu alle chitarre, Massimo Canu al basso, Luca Folino alla batteria. Prove in corso per la band che torna sul palco con il tour “Bonas Noas. Ai componenti di lunga data si aggiungerà Serena Carta Mantilla, una voce graffiante e tanta grinta che sprigiona tra una nota e l’altra.

“In un momento storico come questo sentivamo la necessità di aprire il palco ad una voce femminile: un’artista giovane e di talento alla quale affidare colori molto importanti per trasmettere altrettante sfumature della nostra poetica. Con Serena abbiamo iniziato ad intraprendere questo viaggio” ha comunicato la band. Avezzano e Brugnera sono le prime tappe ufficiali che segneranno il percorso del nuovo viaggio del gruppo che mai dimenticherà il loro amico Andrea Parodi, scomparso il 17 ottobre 2006 a Quartu Sant’Elena dopo una grave malattia.