Villasimius, evacuati con i gommoni i bagnanti dalla spiaggia di Punta Molentis, centinaia di macchine bruciate il commento di chi si è trovato nell’inferno di fuoco: “È un miracolo che non sia morto qualcuno”.

Il devastante incendio sta divorando uno dei territori più belli di tutta la Sardegna, Punta Molentis. Nonostante il forte vento, oggi si è registrato il tutto esaurito. 600 prenotazioni, ma la giornata da trascorrere al mare si è trasformata in un incubo: le fiamme sono divampate nella vegetazione antistante la spiaggia nel primo pomeriggio. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate difficili sin da subito. Mezzi aerei e a terra sono ancora al lavoro per domare l’incendio che ha già divorato decine di ettari di macchia mediterranea.

Solidarietà da parte dei comuni limitrofi a Villasimius, il sindaco Eugenio Murgioni comunica: “Il Comune di Castiadas esprime massima solidarietà alla comunità di Villasimius e al collega Sindaco Luca Dessì per il devastante incendio che ha colpito una delle aree costiere più belle e fragili della Sardegna.

Un incendio che ha minacciato e ancora minaccia anche il nostro territorio, in particolare la zona di Cala Pira, dove grazie all’intervento tempestivo di forze dell’ordine, volontari e mezzi aerei si è evitato il peggio.

Condanniamo con forza questo ennesimo atto criminale, che non solo mette a rischio il nostro patrimonio ambientale, ma colpisce la sicurezza di residenti e turisti. Serve tolleranza zero contro chi distrugge la nostra terra: chi ha responsabilità dovrà risponderne duramente. A nome di tutta la comunità di Castiadas, ribadiamo la nostra vicinanza ai cittadini di Villasimius e a tutti coloro che sono stati coinvolti da questa emergenza”.