Il tragico incendio che ha devastato Punta Molentis ha evidenziato ancora una volta il lavoro eccellente di vigili del fuoco e guardia costiera, che hanno gestito con abnegazione e professionalità l’emergenza. Circa 200 persone sono state infatti trasferite via mare dalle spiagge coinvolte dall’incendio e sbarcate al porto. Qui sono state assistite dal personale del 118 intervenuto con mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo “India 51”.

Per ora fortunatamente non ci sono feriti. Tra gli sbarcati al porto anche una donna incinta al sesto mese di gravidanza ed un bambino asmatico.

Intanto, proprio grazie al lavoro di tanti professionisti, l’emergenza è passata. A comunicarlo è il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni: “Oggi possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo: l’incendio che ha colpito duramente il territorio di Villasimius e minacciato anche la zona di Cala Pira nel nostro Comune è stato domato”, scrive il primo cittadino.

“È una notizia che accogliamo con gratitudine, ma non senza amarezza. Davanti a tanta devastazione, è inevitabile interrogarsi su come sia possibile che simili atti di irresponsabilità, o peggio, di criminale malvagità, continuino a mettere a rischio vite umane, ambienti unici e fragili, l’economia locale e il lavoro di intere comunità.Sento il dovere di esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà al Sindaco Luca Dessì e alla comunità di Villasimius, colpita da una ferita profonda. In queste ore difficili, il nostro territorio ha vissuto momenti di grande apprensione: anche Cala Pira è stata seriamente minacciata, e l’impegno congiunto di tutti ha evitato il peggio.

Voglio ringraziare profondamente tutte le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento e supporto: i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, i volontari. A nome dell’intera comunità di Castiadas, esprimo gratitudine anche al nostro Ufficio Tecnico, agli operatori comunali e alla nostra Polizia Locale, che hanno operato con efficienza e grande senso di responsabilità nella gestione dell’emergenza, pronti a intervenire anche per l’eventuale evacuazione di case e spiagge.

E precisa: “Questi eventi ci ricordano quanto sia importante investire nella prevenzione, nel rispetto del nostro ambiente, e nel rafforzamento della cultura civica.La nostra terra non è solo bellezza: è memoria, identità, lavoro e speranza per il futuro. Chi la devasta, colpisce tutti noi.”

Infine, conclude con una speranza che tutti si augurano possa avverarsi: “Mi auguro che episodi come questo non si ripetano. Ma temo, purtroppo, che le parole non bastino più. Servono atti concreti, pene severe e una vera assunzione di responsabilità da parte di tutti i livelli istituzionali.

Continueremo a difendere il nostro territorio, con coraggio e determinazione.”