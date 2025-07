Tante le immagini condivise sui social direttamente dai luoghi del disastro, che raccontano i momenti drammatici che centinaia di persone stanno vivendo in queste ore.

Villasimius, l’inferno di fuoco anche due passi dal mare: macchine distrutte, bagnanti in fuga. È il caos.Il grosso incendio non è ancora domato, tanti i bagnanti nelle località turistiche del territorio, a Punta Molentis sono ancora in tanti intrappolati in spiaggia. C’è chi ha tentato di andare via passando nella sabbia ma è rimasto impantanato e chi, invece, non avrà più la macchina poiché distrutta dalle fiamme. La situazione è drammatica, mezzi aerei e a terra sono incessantemente al lavoro.