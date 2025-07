Villasimius, chiusura temporanea al pubblico della spiaggia di “Punta Molentis” in seguito all’incendio verificatosi oggi: il sindaco Dessì firma l’ordinanza. Per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di bonifica, l’area è interdetta.È una vasta porzione del litorale e della vegetazione retrostante che è andata in cenere in poche ore. Nessun ferito, per fortuna, ma i danni ambientali sono incalcolabili.Sul luogo dell’incendio sono intervenute le squadre di soccorso ele operazioni di spegnimento sono ancora in corso “e continueranno fino al totale spegnimento di cui non è possibile prevedere il termine” si legge nell’ordinanza.“L’evento ha provocato danni rilevanti al patrimonio naturale e compromesso le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, con possibile presenza di focolai residui, materiali bruciati, alberi pericolanti e detriti potenzialmente pericolosi”. Per consentire quindi le operazioni di bonifica, messa in sicurezza e verifica della stabilità dell’area da parte degli enti preposti, viene disposta con urgenza la chiusura temporanea dell’accesso al pubblico alla spiaggia, e anche “al fine di prevenire situazioni di pericolo per la cittadinanza e garantire la tutela della pubblica incolumità”.

Non solo: per tanti i cittadini e turisti evacuati dalla spiaggia e impossibilitati a recuperare i propri automezzi e in difficoltà a fare ritorno alle proprie dimore il Comune mette a disposizione le navette di proprietà della società in house “Villasimius s.r.l.” al fine di agevolare il rientro.