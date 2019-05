Viale Marconi, scontro frontale choc con quattro auto: due feriti, uno estratto dalle lamiere

Viale Marconi, scontro frontale choc: almeno due feriti, quattro auto coinvolte, uno estratto dalle lamiere, strada bloccata. Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti alle 21:50 circa per un incidente stradale dove per cause ancora da accertare c’è stato uno scontro frontale che ha visto coinvolte tre autovetture e due feriti. Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto della sede centrale. Gli operatori VVF all’arrivo sul posto, hanno provveduto ad estrarre uno degli occupanti da una delle auto, che dopo l’impatto è finita fuori dalla carreggiata, i feriti sono stati affidati agli operatori sanitari inviati sul posto dal 118. La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.