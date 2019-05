Selargius, nessuno affitta case ai Rom: “Contro di loro troppi pregiudizi”

I rom? A Selargius nessuno li vuole. Non riescono a trovare una casa in affitto. L’allarme è stato lanciato dal primo cittadino Gigi Concu. Il sindaco ha emesso un’ordinanza di sgombero per il campo nomadi, ma non riesce a trovare una sistemazione alternativa alle famiglie (un centinaio di persone in tutto).

“Purtroppo ci troviamo in una situazione di stallo”, spiega Concu, “nonostante i ripetuti tentativi, allo stato attuale nessuno abitante del campo è riuscito a trovare qualcuno disposto ad affittargli un’abitazione. Il problema è legato ai tanti pregiudizi di fondo, davanti ai quali”, aggiunge, “l’Amministrazione può fare ben poco. Per questo ritengo sia necessario un incontro con la Regione: i Comuni non possono farsi carico da soli del problema, che evidentemente”, conclude, “non riguarda più solo una questione esclusivamente economica”.