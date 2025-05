È arrivato il via libera al progetto per il nuovo insediamento commerciale lungo viale Marconi. Il Comune ha infatti adottato una variante sostanziale al Piano urbanistico comunale (PUC), ritenendo necessario modificare la classificazione urbanistica dell’area, precedentemente suddivisa tra le zone DG e D, per uniformarla alle nuove destinazioni d’uso. Con l’introduzione dell’Unità cartografica 10, inserita nel quadro normativo Terramaini, sono state definite nuove prescrizioni che tengono conto delle esigenze edilizie, ambientali e paesaggistiche. Il progetto si distingue per l’impronta verde e per l’attenzione all’integrazione nel paesaggio. Il comparto sorgerà nei pressi del Parco Naturale Regionale di Molentargius e dei siti protetti Natura 2000, senza arrecare impatti agli habitat tutelati. L’area interessata è quella dei ruderi dell’ex sede di Videolina e dell’ex centro “Amici del Sahara”. L’intervento prevede la costruzione di un grande ipermercato, con parcheggi a raso realizzati in elementi autobloccanti tipo green block, scelti per favorire la permeabilità del suolo e l’armonia con il contesto. Per la viabilità interna sarà invece utilizzato l’asfalto tradizionale. Attorno alla struttura commerciale sorgerà un parco verde attrezzato, separato dall’area privata solo da un cordolo e una siepe alta almeno un metro. L’area verde sarà ceduta a uso pubblico, con la piantumazione di essenze autoctone – ulivi, carrubi e lecci – e la costruzione di una torretta per il birdwatching, collegata al viale tramite un percorso pedonale in autobloccanti. Il Servizio tutela del paesaggio della Sardegna meridionale aveva già espresso un parere preliminare favorevole. Le opere, secondo i tecnici, contribuiranno a migliorare l’aspetto dell’area, rendendola più ordinata e fruibile, con nuove prospettive panoramiche sullo stagno di Molentargius.