Una iniziativa sposata dal team del centro situato in piazza San Cosimo e Simona Buono, esperta di cardioprotezione, finalizzata alla cultura e alla conoscenza del dispositivo in grado di salvare la vita quando il cuore si arresta improvvisamente. Una azione messa in campo con amore anche verso quel caro ragazzo e collega che ora non c’è più. Aveva trentasette anni Roberto Atzori, parrucchiere molto noto a Cagliari, da tempo nel team del salone di piazza San Cosimo. Il giovane era deceduto nel reparto di Rianimazione del Brotzu, dopo un ricovero durato meno di due giorni. Era finito all’ospedale in seguito a un malore improvviso: i medici hanno subito optato per il ricovero in Rianimazione e lì hanno fatto di tutto per salvarlo, ma alla fine non c’era stato purtroppo nulla da fare.