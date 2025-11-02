Via San Saturnino, l’altra malamovida di Cagliari: “Il far west della notte indicato dalle guide turistiche”. L’attacco del consigliere Giuseppe Farris: ” Via San Saturnino, nelle scalette del Terrapieno, si proprio il luogo indicato dalle guide turistiche per scattare le foto della città, anche stamattina si presentava così.
In realtà, è anche peggio, per il nauseabondo odore di urina che infesta il luogo.
La malamovida, purtroppo, non è di casa solo alla Marina.
Fra Piazzetta Marghinotti (ieri notte ci saranno stati almeno 80 ragazzi, ad occhio per lo più minorenni) e Terrapieno, il Sabato sera si assiste sempre alla stessa situazione: schiamazzi fino a tardi, mura imbrattate, deiezioni a cielo aperto, consumo di alcolici come se non ci fosse un domani.
L’abbandono di bottiglie e bicchieri di plastica, alla fin fine sembra il lato meno grave.
Luoghi diventati terra di pochi ragazzi, preclusi a residenti e turisti, che nell’ indifferenza delle Istituzioni si sentono oramai legittimati.
È inutile che il Comune abbia un Regolamento sulla Sicurezza se poi, ieri come oggi, le Amministrazioni Comunali si voltano dall’ altra parte.
Non solo l’art. 8 del Regolamento vieta l’abbandono di rifiuti ma, soprattutto, l’art.9 proibisce il consumo di alcolici, a cielo aperto,in queste aree.
La vita, soprattutto, per le categorie più fragili, nel centro storico è diventata insostenibile: quale genitore di Villanova può portare suo figlio la domenica mattina a giocare in mezzo a questa cloaca ?
Quale anziano può permettersi di percorrere quelle scalette per rientrare a casa dopo le ore 20 ?”, si chiede il consigliere comunale Giuseppe Farris.