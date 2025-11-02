In realtà, è anche peggio, per il nauseabondo odore di urina che infesta il luogo.

La malamovida, purtroppo, non è di casa solo alla Marina.

Fra Piazzetta Marghinotti (ieri notte ci saranno stati almeno 80 ragazzi, ad occhio per lo più minorenni) e Terrapieno, il Sabato sera si assiste sempre alla stessa situazione: schiamazzi fino a tardi, mura imbrattate, deiezioni a cielo aperto, consumo di alcolici come se non ci fosse un domani.

L’abbandono di bottiglie e bicchieri di plastica, alla fin fine sembra il lato meno grave.