Drammatico incidente questa mattina sulla provinciale 671 tra Albino e Nembro in Valseriana.

Un ragazzo senegalese di 34 anni, Mouhamadou Bamba Badiane, è morto nello schianto con un’autopompa dei vigili del fuoco. Stando a quanto ricostruito, il giovane avrebbe invaso- per motivi ancora da accertare- la corsia sulla quale si trovava l’altro mezzo, finendoci contro.

Il 34enne è deceduto mentre le altre 4 persone a bordo della vettura sono ferite.

I colleghi dei vigili del fuoco sono giunti sul posto per mettere in sicurezza l’area mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.