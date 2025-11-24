“Via San Martino a Quartu Sant’Elena: bretella dimenticata verso il mare, tra buche, pericoli e abbandono. I cittadini chiedono interventi urgenti”.

A Quartu Sant’Elena, “via San Martino rappresenta una delle arterie strategiche”del territorio: non solo collega zone residenziali e rurali, ma costituisce “l’unica bretella di collegamento diretto alla Nuova Orientale Sarda”, la strada che conduce verso le splendide e ambite località balneari del sud-est, come “Villasimius, Costa Rei, Solanas e Torre delle Stelle”.

Eppure, “nonostante il suo ruolo cruciale per la viabilità e il turismo locale”, la strada versa in “condizioni disastrose”. L’asfalto è completamente compromesso, disseminato di “buche profonde e voragini pericolose”, che mettono a rischio la sicurezza di chiunque vi transiti: *pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti*, ma soprattutto i residenti costretti a percorrerla diverse volte ogni giorno.

Chi si avventura su via San Martino affronta “disagi quotidiani”, con *veicoli danneggiati* da colpi inevitabili e pericoli per l’incolumità personale, soprattutto nelle ore notturne. La strada è infatti *completamente al buio*, con un’illuminazione pubblica inesistente, aggravando ulteriormente la pericolosità di un tragitto già dissestato.

In una zona in cui la viabilità dovrebbe essere fluida, efficiente e sicura, soprattutto perchè abitata da molte famiglie e inoltre in vista dei grandi flussi turistici estivi, la situazione è allarmante. “I marciapiedi sono inesistenti”, la vegetazione ai margini invade la carreggiata e i cittadini si trovano “isolati e frustrati”, spesso senza alternative sicure per raggiungere la statale.

Le richieste dei residenti sono chiare: “interventi immediati e strutturali” per il rifacimento del manto stradale, l’installazione di un sistema di illuminazione adeguato e una manutenzione costante.

Si rivolgono direttamente al Sindaco e all’amministrazione comunale affinché “la voce della cittadinanza venga ascoltata” e via San Martino possa diventare al più presto “una strada sicura, funzionale e all’altezza del suo ruolo strategico” nel collegamento tra Quartu e le meravigliose spiagge e mete turistiche.

di Claudia Saba