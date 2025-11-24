Cagliari, amici e professori ricordano Beatrice Loi: un commovente e simbolico saluto per la compagna volata via troppo presto. A un anno esatto dal grave incidente avvenuto a due passi dalla scuola dove studiava, si sono riuniti per gridare “per sempre, ancora”.

Tanti fiori e nastri per la piccola Bubi, 17 anni, falciata sulle strisce pedonali in viale Colombo mentre si dirigeva al liceo “Alberti”. Un impatto che l’aveva praticamente portata via sul colpo e la disperazione di tutti per una tragedia senza senso, perché non si può morire a pochi metri dal portone di scuola.

I suoi compagni di classe, come tutta la scuola, si erano stretti in un abbraccio silenzioso circondando il piazzale della scuola con fiori, striscioni e palloncini bianchi. In sottofondo la sua canzone, “Ogni volta” di Vasco Rossi: proprio di fronte al mare, quello che vedeva dalle finestre delle classi.

E ancora, per sempre, erano lì i suoi amici per ribadirle l’amore immutato che custodiscono nel cuore. “Ricordando Bea🤍. I suoi compagni di classe, e con loro tutta la comunità scolastica, la custodiscono nel cuore: per sempre, ancora” ha espresso pubblicamente la scuola.