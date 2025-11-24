Viale Colombo si conferma il nuovo cuore pulsante della rigenerazione urbana. Nonostante il brusco crollo delle temperature e la pioggia, oltre mille persone hanno animato il Saw Village nel weekend, celebrando l’arte come motore di comunità. Ora il Centro Commerciale Naturale La Via del Mare non si ferma: si prepara a riaccendere la zona con il Christmas Village, al via venerdì 28 novembre

La Street Art Week invernale, promossa dal CCN La Via del Mare e Officine Verticali, chiude ufficialmente la sua intensa tre giorni di live painting, musica e rigenerazione urbana con un successo oltre le aspettative.

Nonostante il repentino calo delle temperature registrato nel fine settimana, l’area di viale Colombo 45, dove è nato il Saw (Street Art Village) è stata assaltata da cittadini e appassionati. Il culmine degli eventi è stato raggiunto ieri, domenica 23, con l’inedito evento di musica elettronica/house che ha visto in consolle Mr. Erot, Matteo Spedicati e gli artisti internazionali Marascia e Dusty Kid.

Il successo del festival ha confermato la missione del CCN: l’arte è uno strumento non solo per la riqualificazione del territorio, ma anche per la veicolazione di messaggi sociali.

Il nuovo coprimastello firmato dall’illustratrice Marinetti, inaugurato venerdì e dedicato alla Palestina, è diventato un simbolo di pace e identità, rafforzando l’impegno degli oltre cento creativi che hanno animato l’iniziativa, molti dei quali hanno lavorato sul tema della solidarietà e del progetto Artist for Palestine.

Il Saw Village ha ospitato anche una selezione di artigiani, vintage e handmade, contribuendo a rafforzare la dimensione di mercato e di creatività indipendente del quartiere. Le serate sono state celebrate al ritmo della cultura Hip Hop (venerdì, con Lil Pin, Donato Cherchi, Renato Solla e la Black Stars), e della musica Rock e Rockabilly (sabato, con Massimo Solla Dilan’s Doge e Dj set di Nico Z e Mr Erot) e i Dj set con Music Experience.

La grande energia e l’entusiasmo della Street Art Week non si disperderanno. Il CCN La Via del Mare è già al lavoro per il prossimo grande evento che riaccenderà viale Colombo preparandosi ad accogliere le festività natalizie.

Il Christmas Village infatti aprirà i battenti venerdì 28 novembre, trasformando l’area in un polo di attrazione festivo, con luminarie, mercatini a tema e intrattenimento.

Il presidente del CCN La Via del Mare, Luca Stocchino, ha commentato con entusiasmo: “Siamo estremamente soddisfatti. Il freddo non è riuscito a spegnere l’energia e la voglia di comunità che avevamo respirato in questi giorni. La partecipazione è stata massiccia e l’evento di ieri ha dimostrato che La Via Del Mare è pronta per accogliere grandi appuntamenti. Adesso, l’obiettivo è consolidare questo percorso di rinascita: a partire dal 28 novembre lanceremo il Christmas Village, per garantire colore, vitalità e opportunità commerciali al quartiere per tutta la stagione natalizia. L’arte ha rigenerato, ora la magia del Natale ci unisce”.

La Street Art Week è stata supportata da Regione, Comune, Centro Commerciale Naturale Via del Mare e Officine Verticali.