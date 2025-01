Via Roma: continuano i lavori di completamento. Tracciata la segnaletica dei parcheggi

A un mese dalla data ufficiale, continuano i lavori di completamento per la viabilità di via Roma. Settimana scorsa era stata tracciata la segnaletica stradale e sembrava tutto pronto per la riapertura ufficiale. Una nota del Comune aveva però chiarito che era necessario altro tempo per completare le operazioni di collaudo: almeno una settimana “salvo maltempo”. Ai lavori di ultimazione già eseguiti, oggi si sono aggiunti i parcheggi. Su lato portici sono state infatti tracciate le linee che delimitato i nuovi parcheggi. Spazi necessari per una area strategica. Potranno essere infatti una valida risposta alle necessità degli automobilisti e a quelle dei commercianti che aspettano da troppo tempo ormai la ripresa della viabilità e le sue migliorie.