È la giovanissima Claudia Chessa, 18enne di Arzachena, a raccontare ciò che le è accaduto in un albergo nella zona di Saint Julian’s, a La Valletta, dove si trovava in vacanza studio con il fidanzato e un amico. Claudia ha raccontato a suo papà la dinamica dei fatti: “Non mi sono buttata, stavo scappando dall’aggressione del mio fidanzato e l’unica via d’uscita era buttarmi dal balcone”. Quindi no, non si tratta assolutamente di un gesto volontariato come inizialmente ipotizzato ma di un tentativo disperato di salvarsi dalla violenza. A riferire le parole della 18enne è il papà, che la sta raggiungendo a Malta. La giovane è in attesa di intervento all’ospedale Mater Dei di Malta. Il fidanzato della ragazza, Alessio Lupo, 27 anni, anche lui di Arzachena sarebbe rientrato in Italia venerdì. A supportare le parole di Claudia anche alcune testimonianze degli ospiti dell’hotel, che hanno sentito i due ragazzi litigare. La giovanissima sarda è sopravvissuta per miracolo ad un volo dal quarto piano, la notte di venerdì. Ora saranno gli inquirenti a chiarire ogni aspetto di questa bruttissima vicenda.