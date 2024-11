Via gli incroci a raso fra Cagliari e Decimo, il progetto è fermo: la 130 resta pericolosissima

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il progetto dell’eliminazione dei pericolosissimi incroci a raso sulla statale 130 è bloccato a Roma. Eppure, sulla statale 130 ogni anno si registrano decine di incidenti, quasi sempre con un risvolto grave o tragico.

Per il tratto di strada che va da Cagliari a Decimomannu, tra i principali pericoli ci sono appunto gli incroci a raso. A riguardo, l’Anas, che gestisce la rete di strade statali e autostrade di interesse nazionale, tempo fa aveva presentato un progetto che prevedeva l’eliminazione degli incroci. Tuttavia, questo progetto non è mai partito a causa della mancata misteriosa approvazione del ministero dell’ambiente per la questione dell’impatto ambientale.

“La questione è ampia. Il progetto esiste, è fermo al ministero dell’ambiente per l’approvazione del via in seguito alla valutazione d’impatto ambientale. Siamo tutti in attesa che si sblocchi”, dice la sindaca di Decimo Monica Cadeddu. “Nel frattempo abbiamo avuto un primo incontro con l’assessore regionale Piu che dovrà recarsi al ministero. L’assessore è stato molto disponibile ad ascoltare i sindaci del territorio e si è dimostrato sensibile alle problematiche da noi esposte”.

E aggiunge: “Abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri oltre 1000 concittadini che abitano oltre la SS.130, ancora prima di preoccuparci delle nostre attività produttive che stentano a decollare proprio a causa della viabilità difficoltosa che le rende difficilmente raggiungibili. Siamo principalmente preoccupati per la sicurezza dei cittadini che vivono lì e si trovano quasi privati del diritto di andare in paese per svolgere cose basilari ed essenziali come andare a fare la spesa, alle poste o accompagnare i bambini a scuola”.

La pericolosità di questa strada non riguarda solo e unicamente gli incroci a raso. Basta ricordare la tragedia di sabato notte a Iglesias, alle porte della città, dove due giovani ragazzi di 17 anni hanno perso la vita in scooter dopo lo scotro con un’auto sulla 130. Domani alle 15 i funerali, nella chiesa Beata Vergine di Valverde.