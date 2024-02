Via Galvani chiusa, disastro traffico a Cagliari: file interminabili in viale Marconi

Sempre più disastrosa la situazione traffico a Cagliari. Via Galvani resterà chiusa fino al 19 febbraio. E il traffico è letteralmente impazzito, come denunciano gli utenti sui social. “Ora possiamo apprezzare il capolavoro dell’ufficio viabilità del comune con il geniale senso unico sbagliato, dannoso e pericoloso di viale Marconi”, scrive un utente.

La fila che vedete in foto e nel video è quella che si è formata per svoltare sull’asse mediano e andare fino allo svincolo di Genneruxi. E da lì tornare per l’arginale verso Quartu. “Poi ci si chiede come mai gli incidenti sull’asse mediano si sono moltiplicati”, si legge in un commento.