Addio strade gruviera: 3 milioni per la viabilità Serramanna-Samassi-Serrenti

Strade provinciali prive di segnaletica orizzontale e costellate di buche e avvallamenti: quasi 3 milioni di euro per la messa in sicurezza del comparto della viabilità Serramanna-Samassi-Serrenti. Per la sp 56, Samassi-Serrenti, sono stati stanziati oltre 900 mila euro, “la quale risulta essere la peggiore tra tutte”.

Una delibera illustra i fondi stanziati dalla provincia del Sud Sardegna per mettere fine ai disagi che si incontrano, soprattutto la notte, lungo il percorso: buio pesto, la segnaletica orizzontale è solo un ricordo sbiadito e quella verticale, a tratti, è irriconoscibile. Non solo: i paletti a bordo strada sono discontinui, impossibile far affidamento a loro per non perdere la retta via. Tante le segnalazioni da parte degli automobilisti che, tra curve trabocchetto e un manto stradale pieno di insidie, guidano non senza timore. A novembre è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità provinciale nel comparto Serramanna – Samassi – Serrenti.