Via Dante in agonia a Cagliari: carreggiata ristretta, metropolitana ferma, poco traffico e ben 17 serrande chiuse (VIDEO)

Via Dante, la storica passeggiata di Cagliari, prova a ripartire dopo i lavori ma restano irrisolte varie problematiche: carreggiata ristretta, metropolitana leggera ancora chiusa, pochi parcheggi e tante attività in difficoltà. Ben 17 serrande abbassate nel tratto che va da Piazza Repubblica a piazza San Benedetto e tanti sono i motivi di preoccupazione per i commercianti.

La stazione della metropolitana leggera dell’Arst è ormai chiusa da 4 anni. Oltre a esser rimasta sprovvista di una biglietteria esterna, il cantiere crea problemi per i parcheggi e per il transito pedonale, di conseguenza circola meno gente e porta meno lavoro per le attività della zona.

Ne ha parlato Abu, 37 anni originario del Bangladesh, già intervenuto sulla situazione a settembre, che, nonostante il suo ottimismo, conferma che con la fine dell’estate il lavoro è diminuito, insieme all’afflusso delle persone, soprattutto a causa della mancanza dei parcheggi.

Il risultato sono decine di serrande abbassate, negozi che per via della crisi economica prima, e dell’inizio dei lavori poi, si sono trovati costretti a chiudere.

C’è però chi, nonostante tutto resta ottimista: la maggior parte dei lavori sono terminati e la strada è ormai agibile a differenza dello scorso anno.

La speranza comune è che adesso venga sbloccata anche la situazione legata alla metropolitana leggera che insieme a un serio lavoro di riqualificazione potrebbe riportare Via Dante agli antichi splendori.