Notte da incubo a Pirri: in via Corridoni bruciata un’auto, il fuoco distrugge vetri e crea danni alla palazzina (VIDEO)

Atti vandalici a Pirri: incendiata una macchina in via Corridoni. Momenti di paura nella notte a Pirri: sono circa le tre del mattino quando una macchina va a fuoco in via Corridoni. Quando i vicini si accorgono del fumo richiedono tempestivamente l’intervento dei vigili del fuoco, sono esattamente le 3:06 del mattino , la squadra interviene soltanto mezz’ora dopo alle 3:30 in seguito ad una ventina di chiamate insistenti, una volta arrivati sul posto motivano così il loro ritardo: ” La macchina non partiva, il cancello si è bloccato”.

La squadra operante è senza acqua nei serbatoi, i vicini tentano di spegnere il fuoco con una pompa, raccontano così quei terribili minuti “abbiamo salvato il salvabile, non potevamo fare altro “. Più tardi arriva l’intervento di un’altra squadra che porterà le scorte d’acqua, nonostante i grossi danni alla palazzina di fronte (quattro finestre rotte e vetri sfondati), non si registrano feriti , gli abitanti della palazzina sono stati fatti evacuare. Sempre più frequenti gli atti vandalici nella zona , due anni fa lo stesso episodio con un furgone aziendale. La testimonianza di alcuni vicini ” Abbiamo visto dei ragazzini sui vent’anni circolare li vicino ” , a causa del malfunzionamento della linea nemmeno le fotocamere di videosorveglianza riescono a riprendere informazioni utili ad identificare i possibili autori. I proprietari sporgono denuncia dai primi accertamenti l’incendio non sembra essere di natura dolosa.