31 nuovi mezzi a due ruote per i Vigili Urbani di Cagliari, 16 moto e 15 scooter: “Ma vogliamo vedere gli agenti anche a piedi”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Bene: 31 nuovi mezzi a due ruote per i Vigili Urbani di Cagliari. 16 moto e 15 scooter vanno bene, ma vogliamo vedere i Vigili Urbani a piedi nelle strade di Cagliari, come un tempo lontano, a controllare le persone e le varie attività imprenditoriali e dare sicurezza ai cittadini. Malamovida in centro storico, abusi da parte di imprenditori senza scrupoli, tavolini, sedie mastelli, rifiuti di ogni genere, di giorno e di notte, la fanno ormai da padrone. Ovvero Città fuori controllo !!! Il Comune incassa ogni anno fior di milioni per la sanzioni

della Polizia Municipale, basta andare e controllare la manovra finanziaria per rendersene conto, come faccio personalmente tramite gli

atti pubblicati all’Albo Pretorio, e troverete nei capitoli entrate proprie la bellezza di 8 milioni circa di sanzioni notificate e 5 milioni di sanzioni riscosse. Perchè non metterne per assumere Vigili completando l’organico e dare le giuste retribuzioni e gli incentivi necessari e previsti, come per esempio l’indennità di ordine pubblico come avviene negli altri Organi di polizia ?Di questo non si parla nei vari incontri con i residenti tanto meno si stimola l’Amministrazione a dare risposte positive alle richieste della categoria. Castedduonline è in prima linea su questo fronte, come per tutte le criticità che ” infestano” la politica comunale.