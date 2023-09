“Via Cadello dimenticata”: a oltre un anno dalla morte del piccolo Daniele Ulvar si corre ancora

A sollevare la questione è l’attivista Valerio Piga che scrive: “Dopo la morte del piccolo Daniele, la giunta Truzzu aveva promesso degli interventi per rendere meno pericolosa via Cadello.

E’ passato ormai UN ANNO E MEZZO e nulla è stato fatto.

Niente strisce pedonali rialzate”. I lavori, però, non dovrebbero tardare, è del 7 luglio una delibera di giunta che indica il progetto inerente alla via con attraversamenti rialzati, riduzione della velocità, e pista ciclabile.