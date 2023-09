Costa Rei, si sfidano in spiaggia nella gara dei castelli: e spunta la fortezza di Siliqua

Una giornata diversa dal solito quella che si è svolta nella suggestiva location balneare della costa sud-orientale dell’Isola: nei giorni scorsi, in un camping nella spiaggia di Capo Ferrato si è tenuta una gara che ha coinvolto adulti e bambini, ossia quella di realizzare i famosi castelli di sabbia. “Un gruppo di persone, di origini siliquesi, composto da Valentina Pirisi (50enne, commercialista residente a Cagliari) e da Andrea, Fabrizio e Martina, tutti insieme hanno riprodotto in maniera perfetta il Castello di Acquafredda di Siliqua, riuscendo così a vincere il primo premio” racconta Roberto Collu. Pressoché perfetta, la dimora del conte Ugolino ha incantato i presenti. “Sara Talana (la mamma di Valentina) ha spiegato, in lingua italiana ed inglese, essendo i turisti non solo connazionali ma anche stranieri, a cosa si riferiva il loro lavoro e dove si trovava nella realtà il castello utilizzato nella loro opera”. Un modo singolare e originale per promuovere le bellezze del territorio, insomma, che non solo un mare da cartolina regala bensì è ricco di storia e cultura che meritano di essere valorizzate e approfondite.