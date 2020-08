Via alla rivoluzione traffico a Cagliari, a settembre senso unico in viale Marconi. Sono partiti oggi i lavori per la nuova viale Marconi, la strada più trafficata della città e forse dell’intera Isola. Si parte dall’eliminazione di due semafori di Genneruxi che saranno sostituiti da una rotatoria (tra via Berlino e via Lione) e un’isola spartitraffico (via Stoccolma)e verrà poi aperta la bretella che dall’asse mediano conduce a via Berlino.

“Risolverà tanti problemi sulla sicurezza e porterà benefici a tutta la viabilità della zona”, assicura l’assessore al Traffico Alessio Mereu, “è previsto anche il rifacimento dei marciapiedi tra via Galvani e via Mercalli e poi il senso unico verso Quartu sull’arginale, quello in entrata verso Cagliari da Is Pontis Paris e le corsie preferenziali per gli autobus”.

Il doppio senso resterà solo in un piccolo tratto di viale Marconi tra via Galvani e Is Pontis Paris, con l’incrocio regolato da un semaforo intelligente per gli autobus).