“Niente street food in centro storico a Cagliari: troppo vicino a bar e ristoranti”

“Niente street food in centro: troppo vicino a bar e ristoranti”. Si allontana l’ipotesi di gustare malloreddus e fritti nelle strade del centro della città. La proposta ha scatenato il malcontento dei ristoratori e i malumori hanno contagiato anche molti consiglieri della commissione Attività produttive che sta discutendo il regolamento. L’idea è quella di tenere le “apixedde” almeno a 10 metri di distanza dalle attività commerciali e dalle concessioni di suolo pubblico assegnate. E questo le terrebbe lontane da zone come piazza Yenne e il corso Vittorio Emanuele II.

Il promotore dell’iniziativa è Corrado Maxia, Fdi che gode del pieno appoggio del presidente Pierluigi Mannino (suo compagno di partito). Ma anche in maggioranza non sono mancate le perplessità. “Sono contrario allo street food in centro storico”, ha dichiarato Roberto Mura, capogruppo Psd’Az, “questa zona della città ha già una grande offerta di ristorazione. Altre forme “mobili” possono essere utilizzate per riqualificare aree della città come, ad esempio, viale Buon Cammino o Su Siccu dove non si creano ulteriori problemi per i residenti e si valorizzano delle belle zone della Città”.

Anche Matteo Massa, Progressisti, ha proposto strade meno ricche di attività esistenti come viale Buoncammino e viale Sant’Ignazio.